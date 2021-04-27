За день до смерти мамы братья Игуаины забили в одном матче

«Интер Майами» 25 апреля со счетом 2:1 обыграл «Филадельфию» во 2-м туре МЛС. В составе победителей голы забили братья Гонсало и Федерико Игуаины.

Это первый случай в истории лиги, когда в одном матче отличаются два брата. При этом Федерико также записал на свой счет результативную передачу.

Gonzalo Higua?n ? Federico Higua?n



First time brothers have scored in the same MLS match. #LaFamiliaCF pic.twitter.com/k2RUPFzF2D — Major League Soccer (@MLS) April 25, 2021

А 26 апреля мама Гонсало и Федерико Игуаинов, Нэнси Закариас, умерла от рака. Женщина страдала от тяжелой болезни более четырех лет.

33-летний Гонсало Игуаин известен по выступлениям за «Реал», «Наполи», «Ювентус» и другие клубы. Форвард перешел в клуб VKC в сентябре 2020 года. 36-летний Федерико большую часть карьеры провел в чемпионате Аргентины и в МЛС. Игроком клуба Дэвида Бекхэма хавбек стал спустя месяц после перехода брата.