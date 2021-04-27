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За день до смерти мамы братья Игуаины забили в одном матче

19:04
Гонсало Игуаин и Фил Невилл. Фото ФК «Интер Майами».
Гонсало Игуаин и Фил Невилл. Фото ФК «Интер Майами».
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«Интер Майами» 25 апреля со счетом 2:1 обыграл «Филадельфию» во 2-м туре МЛС. В составе победителей голы забили братья Гонсало и Федерико Игуаины.

Это первый случай в истории лиги, когда в одном матче отличаются два брата. При этом Федерико также записал на свой счет результативную передачу.

А 26 апреля мама Гонсало и Федерико Игуаинов, Нэнси Закариас, умерла от рака. Женщина страдала от тяжелой болезни более четырех лет.

33-летний Гонсало Игуаин известен по выступлениям за «Реал», «Наполи», «Ювентус» и другие клубы. Форвард перешел в клуб VKC в сентябре 2020 года. 36-летний Федерико большую часть карьеры провел в чемпионате Аргентины и в МЛС. Игроком клуба Дэвида Бекхэма хавбек стал спустя месяц после перехода брата.

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