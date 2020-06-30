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«Кайрат» Вагнера Лав опроверг новость о коронавирусе у тренера

30 июня 2020, 09:01
Алексей Шпилевский. Фото prosports.kz.
Алексей Шпилевский. Фото prosports.kz.
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«Кайрат», за который будет выступать бывший форвард ЦСКА Вагнера Лав, заявил, что информация о заражении коронавирусом главного тренера Алексея Шпилевского не соответствует действительности.

«В некоторых СМИ появилось сообщение о том, что главный тренер ФК «Кайрат» Алексей Шпилевский сдал положительный тест на коронавирус. Футбольный клуб «Кайрат» заявляет, что эта информация не соответствует действительности.

Алексей Шпилевский действительно будет отсутствовать на тренерской позиции 1 июля, когда «Кайрат» примет «Жетысу» в Алматы, но по причине дисквалификации.

ФК «Кайрат» еще раз призывает доверять только официальным источникам и следить за всей информацией на клубном сайте, наших станицах в социальных сетях, а также в мобильном приложении».

О переходе бразильца в «Кайрат» стало известно 23 июня. Команда заняла второе место в прошедшем чемпионате Казахстана и сыграет в отборочном турнире Лиги Европы.

Дополнительная информация:

https://fckairat.com/news/kayrat/oproverzhenie-sluhov/

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