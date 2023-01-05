«Арис» сыграл вничью с «Кармиотиссой», Кокорин провел на поле все 90 минут

«Арис» сыграл вничью с «Кармиотиссой» в матче 17-го тура чемпионата Кипра — 0:0.

На 59-й минуте российский нападающий команды из Лимасола Александр Кокорин заработал пенальти и уже готовился реализовать момент. Однако главный арбитр встречи посмотрел ВАР и отменил 11-метровый удар.

Кокорин провел на поле все 90 минут и заработал желтую карточку.

«Арис» четвертый матч подряд сыграл вничью. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Кипра (33 очка). «Кармиотисса» находится на 10-й строчке (16 очков).