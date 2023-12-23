Лесовой может продолжить карьеру в Израиле

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой может продолжить карьеру в Израиле, сообщает sport5.

По информации источника, у игрока есть израильские корни, поэтому он не будет считаться легионером. Фаворитом в борьбе за Лесового считается «Маккаби» (Хайфа), но в последнее время подключился и «Маккаби» (Тель-Авив). Отмечается, что «Динамо» готово отпустить игрока при наличии достойного предложения.

В этом сезоне Лесовой сыграл в 13 матчах во всех турнирах, выходя в основном на замену. Он отметился одной голевой передачей и двумя желтыми карточками.