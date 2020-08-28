Главный тренер узбекистанского «Навбахора» Андрей Канчельскис заразился коронавирусом, сообщает Olamsport.

По данным источника, тренер отсутствует в заявке на матч 13-го тура Суперлиги Узбекистана «Навбахор» — «Коканд-1912» (0:1) именно из-за болезни. Его функции исполняет помощник Нуъмон Хасанов.

После 13-и сыгранных матчей «Навбахор» занимает шестое место в Суперлиге.