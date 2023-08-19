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Сегодня, 16:29

Источник: бывший нападающий «Зенита» Крапухин перешел в «Раднички»

Алина Савинова
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Воспитанник академии «Зенита» Станислав Крапухин подписал контракт с сербским клубом «Раднички», сообщает «Спорт День за Днем».

По информации источника, 25-летний форвард может сыграть за новую команду уже в 4-м туре второго по счету сербского дивизиона.

Крапухин выступал за «Зенит» — 2, «Томь», «Новосибирск», «Звезду», «Ригу» и «Ауду». Зимой 2021 года он привлекался на сборы с основным составом «Зенита» и в 4 играх петербургской команды выходил на замену.

В 2023-м нападающий перешел в казахстанский «Каспий», за который провел 10 матчей в КПЛ и не отметился результативными действиями. Сообщалось, что в месяц в «Каспии» Крапухин зарабатывал 3 476 320 тенге с учетом налоговых отчислений

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/byvshiy-napadayushchiy-zenita-uekhal-vystupat-v-serbiyu
Станислав Крапухин
ФК Зенит
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