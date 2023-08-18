Российский хавбек «Црвены Звезды» Пруцев уйдет в аренду в «Целе»

Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев может продолжить карьеру в «Целе», сообщает MONDO.

По данным источника, руководство клуба не рассчитывает на 20-летнего игрока в этом сезоне поэтому готово отдать его в аренду в словенский клуб на год.

Отметим, в мае 20-летний футболист получил гражданство Сербии.

Пруцев играет за «Црвену Звезду» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 11 матчей в составе сербской команды и отметился 1 голом. Контракт россиянина с «Црвеной Звездой» рассчитан до июня 2026 года.

В России Пруцев выступал за «Сочи», «Нефтехимик» и «Текстильщик». Также на его счету 2 игры в составе молодежной сборной страны.