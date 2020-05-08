Игрок «Гремиу» и два работника клуба заразились коронавирусом

«Гремиу» провел тестирование на коронавирус среди всех игроков и работников клуба. Как сообщает официальный сайт клуба, 3 теста оказались положительными.

Covid-19 был выявлен у полузащитника Диего Соузы, а также у двух сотрудников клуба. Они были отправлены на карантин под наблюдением медицинского отдела клуба.

O Departamento M?dico finalizou os testes realizados no CT Presidente Luiz Carvalho e todos os atletas testaram negativo para COVID-19. https://t.co/PS4DHhEmWY pic.twitter.com/BAg6qPJMar — Gr?mio FBPA (de ?) (@Gremio) May 7, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 7 на 8 мая, в мире коронавирус подтвержден у 3 903 511 человек. Умерших — 269 993, выздоровевших — 1 333 935.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 7 мая зарегистрировано 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется