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Сегодня, 18:02

Хуан Мата отказался от предложения клуба из Саудовской Аравии

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Хуан Мата отказал клубу из Саудовской Аравии, сообщает Goal.

«Аль-Хиляль» предлагал футболисту контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год. Однако 34-летний испанец не принял это предложение, так как хочет продолжить карьеру в Европе.

Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил, что истекающий в конце июня контракт Маты продлен не будет. Хуан покидает «Олд Траффорд» после восьми с половиной лет в клубе.

Контракт Маты изначально предполагал, что в будущем Хуан сможет стать послом «красных дьяволов». Однако клуб был готов предложить испанцу более ответственную роль и рассматривал Мату в качестве кандидата на роль технического директора, но Хуан решил, что хочет продлить свою игровую карьеру.

Хуан Мата
ФК Манчестер Юнайтед
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