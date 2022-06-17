Булыкин считает, что вопрос перехода Дзюбы в европейский чемпионат упирается в деньги

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, получится ли у нападающего Артема Дзюбы заиграть в одном из клубов чемпионата Турции.

«Пока неизвестно, куда перейдет Дзюба. Думаю, у него есть предложения. Вопрос в том, какое из предложений будет лучше, туда он и перейдет. Я думаю, он хочет играть в европейских турнирах. Вопрос только в деньгах. Много сейчас не платят, а Артем является возрастным футболистом. В Турции возможно получить хороший контракт. Только время покажет, как он себя покажет. Там нужно адаптироваться к новым реалиям. Надеюсь, у него все получится, куда бы он не перешел», — приводит слова Булыкина «Газета.ru».

Ранее сообщалось, что Дзюба близок к переходу в «Фенербахче». 33-летний футболист планирует подписать контракт с турецкой командой на два года.

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. Форвард играл за сине-бело-голубых с лета 2015 года.

В прошлом сезоне Дзюба провел 39 матчей за питерский клуб, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.