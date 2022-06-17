Мирослав Клозе стал главным тренером клуба из Австрии

Лучший бомбардир в истории сборной Германии Мирослав Клозе впервые в карьере стал главным тренером команды. Он возглавил австрийский «Альтах», сообщает сайт клуба.

Клуб принял «Альтах», занявший предпоследнее место в высшем австрийском дивизионе, но сохранивший место в элите.

Ранее Клозе работал в тренерском штабе «Баварии», но покинул клуб из Мюнхена.

Позже Мирослав Клозе рассказал о своей болезни. Экс-форвард бундестим вынужден был бороться с тромбозом ноги. Из-за этого бывшему футболисту пришлось взять перерыв в тренерской карьере.