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Сегодня, 19:28

Мирослав Клозе стал главным тренером клуба из Австрии

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мирослав Клозе.
Фото ФК «Альтах».

Лучший бомбардир в истории сборной Германии Мирослав Клозе впервые в карьере стал главным тренером команды. Он возглавил австрийский «Альтах», сообщает сайт клуба.

Клуб принял «Альтах», занявший предпоследнее место в высшем австрийском дивизионе, но сохранивший место в элите.

Ранее Клозе работал в тренерском штабе «Баварии», но покинул клуб из Мюнхена.

Позже Мирослав Клозе рассказал о своей болезни. Экс-форвард бундестим вынужден был бороться с тромбозом ноги. Из-за этого бывшему футболисту пришлось взять перерыв в тренерской карьере.

Мирослав Клозе
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