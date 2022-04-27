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Динияр Билялетдинов — о Джано: «Яркий и неординарный футболист, который останется в памяти»

Динияр Билялетдинов отреагировал на завершение карьеры Джано Ананидзе
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о завершении Джано Ананидзе карьеры футболиста.

«Не знаю, реализовал ли он себя на максимум или нет. След в нашей памяти он оставил. Каждый реализовывается настолько, насколько ему дано. Можно было лучше, можно было и хуже. Запомнят ли его болельщики «Спартака»? Не знаю, у болельщиков клуба столько потрясений каждый год. Величие рождается в победах, регулярных завоеваниях. Те, кто приносит это клубу, всегда остаются в памяти. Не думаю, что тут нужно говорить о какой-то сумасшедшей истории в «Спартаке», но он яркий и неординарный футболист, который останется в памяти», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Как стало известно «СЭ», бывший полузащитник «Спартака» и сборной Грузии закончит профессиональную карьеру из-за хронических травм и постоянных рецидивов, которые не позволяют ему играть на высоком уровне.

Джано Ананидзе
Динияр Билялетдинов
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Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе в ближайшее время объявит о завершении карьеры
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