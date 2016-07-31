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31 июля 2016, 02:21

Хет-трик 21-летнего нападающего из США помог "Баварии" разгромить "Интер"

Александр КОЖЕВНИКОВ
Корреспондент
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"Бавария" разгромила "Интер" в матче Международного кубка чемпионов - 4:1. В составе мюнхенцев хет-трик оформил 21-летний американский нападающий Джулиан Грин. Еще один гол на свой счет записал Франк Рибери. "Интер" сумел в концовке встречи ответить голом Мауро Икарди.

Международный кубок чемпионов

"Интер" (Италия) - "Бавария" (Германия) - 1:4 (0:4)

Голы: Грин, 7 (0:1). Рибери, 13 (0:2). Грин, 30 (0:3). Грин, 35 (0:4). Икарди, 90 (1:4).

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