Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян возглавил армянский «Урарту», сообщается на официальном сайте клуба.

Срок контракта не расскрывается. Григорян сменил Ильшата Файзуллина, который работал в клубе с августа 2018 года.

«Урарту» до начала сезона носил название «Бананц».

После 14 туров чемпионата Армении команда занимает восьмое место в турнирной таблице.