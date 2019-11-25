Григорян возглавил армянский «Урарту»
12:50
Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян возглавил армянский «Урарту», сообщается на официальном сайте клуба.
Срок контракта не расскрывается. Григорян сменил Ильшата Файзуллина, который работал в клубе с августа 2018 года.
«Урарту» до начала сезона носил название «Бананц».
После 14 туров чемпионата Армении команда занимает восьмое место в турнирной таблице.
Дополнительная информация
http://fcurartu.am/ru/alexander-grigoryan-is-a-new-coach-of-fc-urartu-2019-11-24-11-58-5dda819e94f90
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