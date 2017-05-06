Гол и голевая передача Халка помогли "Шанхаю" переиграть "Гуйчжоу"

"Шанхай Шанган" на своем поле разгромил "Гуйчжоу Жэньхе" в матче 8-го тура чемпионата Китая. Бывший нападающий "Зенита" Халк отметился голом и голевой передачей.

В другой встрече "Чунцин Лифань" на своем поле уступил "Хэнань Цзянье", а автором победного гола на 92-й минуте встречи стал камерунец Кристиан Бассогог, которого зимой хотел подписать "Локомотив".

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8-й тур

"Шанхай Шанган" - "Гуйчжоу Жэньхе" - 3:0 (1:0)

Голы: Ван Шеньчао, 43 (1:0). Халк, 74 (2:0). Элкесон, 89 - с пенальти (3:0).

Удаление: Макгоуэн (Г), 88.

"Чунцин Лифань" - "Хэнань Цзянье" - 2:3 (0:2)

Голы: аль Салих, 12 (0:1). Ху Цзиньхан, 24 (0:2). У Цин, 74 (1:2). Бассогог, 90+2 (1:3). Милович, 90+5 (2:3).