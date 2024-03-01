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1 марта, 09:00

Гунько — о переходе Глушакова в «Урарту»: «Мне хватило несколько минут, чтобы принять решение»

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Денис Глушаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько прокомментировал «СЭ» переход полузащитника Дениса Глушакова в армянский клуб. 37-летний россиянин подписал контракт с командой 27 февраля.

«У нас было много кандидатов на его позицию, но по тем или иным причинам не получалось ее закрыть. Когда появился вариант с Денисом Глушаковым, мне хватило несколько минут, чтобы принять решение. Я знаю этого футболиста, знаю его возможности. Достаточно оперативно решили вопрос с его вылетом и заявкой. Клуб сработал очень быстро и профессионально. Функциональное состояние Глушакова на данный момент не вызывает вопросов у меня как у тренера. Те цифры и способности, которые у него были до этого, абсолютно не поменялись, и надеюсь, что не поменяются в ближайшее время», — сказал Гунько корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Глушаков находился в статусе свободного агента с января, когда по взаимному соглашению расторг договор с костромским «Спартаком». После этого полузащитник проводил сбор в составе «Ростова».

Ранее Глушаков выступал за «Пари НН», «Химки», «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив».

Денис Глушаков
Дмитрий Гунько
ФК Урарту
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