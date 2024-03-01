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1 марта, 09:15

Главный тренер «Урарту» — о дебюте Глушакова: «По меркам РПЛ показатели на очень хорошем уровне»

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Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько в комментарии для «СЭ» оценил форму полузащитника команды Дениса Глушакова после его дебютного матча в 22-м туре армянской премьер-лиги против «Пюника» (1:1). Россиянин появился на поле после перерыва.

Глушаков подписал контракт с командой 27 февраля и в этот же день сыграл за нее первый матч.

«Он прилетел, и на следующий день у нас был матч. Глушаков вышел во втором тайме и полностью отыграл его. По меркам РПЛ его показатели интенсивности и объема работы были на очень хорошем уровне. Это позволяет говорить, что он находится в хорошем физическом состоянии», — сказал Гунько корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

37-летний Глушаков находился в статусе свободного агента с января, когда он по взаимному соглашению расторг договор с костромским «Спартаком». После этого полузащитник проводил сбор в составе «Ростова».

Ранее Глушаков выступал за «Пари НН», «Химки», «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив».

Денис Глушаков
Дмитрий Гунько
ФК Урарту
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