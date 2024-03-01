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1 марта, 01:45

«Спортинг» выиграл у «Бенфики» в первом матче 1/2 финала Кубка Португалии

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Спортинг» переиграл «Бенфику» в первом матче 1/2 финала Кубка Португалии — 2:1. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».

Нападающий хозяев Педру Гонсалвеш на 9-й минуте встречи открыл счет. В начале второго тайма «львы» увеличили преимущество благодаря голу шведа Виктора Дьокереша. Гости забили один мяч — отличился Фредрик Эурснес с передачи Анхеля Ди Мария. Через несколько минут после голевой передачи аргентинец забил и сам, но мяч был отменен ВАР. На 3-й добавленной минуте также был ВАР отменен третий гол хозяев.

Ответная игра состоится 3 апреля уже на стадионе «Эштадиу да Луж».

Анхель Ди Мария
Футбол
ФК Бенфика
ФК Спортинг (Лиссабон)
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