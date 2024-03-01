«Спортинг» выиграл у «Бенфики» в первом матче 1/2 финала Кубка Португалии

«Спортинг» переиграл «Бенфику» в первом матче 1/2 финала Кубка Португалии — 2:1. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».

Нападающий хозяев Педру Гонсалвеш на 9-й минуте встречи открыл счет. В начале второго тайма «львы» увеличили преимущество благодаря голу шведа Виктора Дьокереша. Гости забили один мяч — отличился Фредрик Эурснес с передачи Анхеля Ди Мария. Через несколько минут после голевой передачи аргентинец забил и сам, но мяч был отменен ВАР. На 3-й добавленной минуте также был ВАР отменен третий гол хозяев.

Ответная игра состоится 3 апреля уже на стадионе «Эштадиу да Луж».