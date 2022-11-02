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Сегодня, 00:15

Черчесов считает, что Кокорин еще может заиграть в сильном европейском чемпионате

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением об игре форварда «Ариса» Александра Кокорина.

— Вы много раз желали удачи Александру Кокорину...

— Ему надо заново запустить карьеру. Александр, как и Оздоев, пришел туда, где ему рады. Неслучайно почти сразу стал забивать. Понятно, что чемпионат Кипра — не серия А. Но в любом случае надо вновь почувствовать вкус к футболу и голам, чтобы через эту лигу опять попасть в более сильную.

На счету 31-летнего Кокорина 3 гола и 2 результативные передачи в 8 матчах за «Арис». Россиянин перешел в команду из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины» в конце августа нынешнего года.

Артем Дзюба. Станислав Черчесов: «Лучшие матчи Дзюбы еще впереди. А Кокорин пришел туда, где его ждали»

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Основные источники исследования

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Александр Кокорин
Станислав Черчесов
ФК Арис (Лимасол)
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Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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