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Экс-игрок «Анжи» Мухаммад: «В Швеции приветливейшие люди — швед, темнокожий и азиат идут из школы под руку»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист «Анжи» Шариф Мухаммад поделился впечатлениями от жизни в Швеции и игры в местном чемпионате.

— Чем вас удивила Швеция и местный футбол?

— Если спросите моих детей, то они до сих пор с восторгом и ностальгией вспоминают Швецию. Бывает, когда ты переезжаешь в какую-то страну, становится хорошо на душе. Вот так было и со мной тоже: в Швеции приветливейшие люди. К примеру, вот на улице дети возвращаются из школы — швед, темнокожий и азиат — и они идут под руку и свободно общаются друг с другом. Такая атмосфера меня очень затянула. Что же касается футбола, то он немного силовой. Не думаю, что он уступал российскому, были сильные команды, как «Мальме» или АИК, — приводит слова футболиста Metaratings.ru.

Мухаммад выступал за «АФК Эскильстуна» с 2017 по 2018 год. В чемпионате Швеции он провел семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-anzhi-mukhammad-v-shvetsii-privetliveyshie-lyudi-shved-temnokozhiy-i-aziat-idut-iz-shkoly--1401130/

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16%

2.02
Шариф Мухаммад
2
2
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