«Ференцварош» Черчесова собирает почти аншлаги даже на контрольных играх. Об этом рассказал сам тренер

Российский главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» победу над клубом первого дивизиона «Шегед-2011» (1:0).

«Мы возобновили тренировки 23 марта, а в субботу провели контрольный матч — без одиннадцати футболистов, которые разъехались по разным сборным, — сказал Черчесов. — Соперником стала команда, занимающая третье место в первом дивизионе. До ее стадиона добирались примерно полтора часа на автобусе. Очень симпатичная, уютная арена, рассчитанная примерно на 8-9 тысяч зрителей, построена года три-четыре назад. На игру пришли 6 тысяч зрителей».

Тренер рассказал, когда команда сможет собраться в полном составе.

«Единственный гол забил полузащитник Мак — после его удара мяч попал в кого-то из соперников и залетел в сетку, — продолжает Черчесов. — У нас в обороне вышли два молодых венгра, одному из них всего 18 лет. В полном составе сможем собраться только 30 марта. Правда, уже есть потери: во встрече Венгрия — Сербия, на которой я присутствовал, получил травму один из представителей «Ференцвароша». Будем надеяться, что других повреждений не будет».

Также тренер рассказал о расписании команды.

«Сразу после паузы в чемпионате нас ждет «Академия Пушкаша». Хочется взять реванш за поражение в первом круге, а заодно увеличить отрыв от этого преследователя (клуб делит 2-3-е место с «Вардой», у обоих по 45 очков, у лидирующего «Ференцвароша» — 52. — Прим. Г.К.). Апрель обещает стать интересным и насыщенным, ведь нас ждет еще и полуфинал Кубка Венгрии: 20-го сыграем с «Дьором», идущим сейчас в середине таблицы первой лиги» , — сказал он.

После 25 туров чемпионата Венгрии «Ференцварош» набрал 52 очка и занимает первое мест о в турнирной таблице.

58-летний Черчесов возглавил венгерский клуб 20 декабря 2021 года.