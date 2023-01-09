Главный тренер «Бенфики»: «Эта история закрыта. Энцо Фернандес остается нашим игроком»

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт рассказал о будущем полузащитника Энцо Фернандеса.

«Эта история закрыта. Он остается нашим игроком. На этом все», — приводит слова тренера A Bola.

Ранее сообщалось, что 21-летний аргентинский полузащитник близок к переходу в «Челси» за 127 миллионов евро. Если его переход состоится, он станет 6-м самым дорогим трансфером в истории футбола.

В текущем сезоне Фернандес сыграл за «Бенфику» 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач.