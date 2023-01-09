Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:59

Мартинес заявил, что сборная Португалии должна быть атакующей командой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Новый главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что национальная команда будет стремиться к атакующему футболу.

«Думаю ли я о том, чтобы выиграть Евро-2024? Конечно. Мечты должны быть глобальными. Но сначала нам нужно пройти квалификацию. Какой предпочитаю стиль футбола? Главное — быть конкурентоспособной командой. Португалия должна быть современной командой. Гибкой и максимально использовать талант игроков, быть командой, которая проявляет свой талант как с мячом, так и без него. Гибкость очень важна. Это будет зависеть от игроков, которые у нас есть. Когда я был соперником Португалии, то знал, что это всегда конкурентоспособна команда. Это отправная точка. Это нельзя упускать из внимания. Мы должны быть атакующей командой, которая играет в удовольствие. Мы должны работать как клуб. Мне это нравится», — приводит слова Мартинеса A Bola.

Испанский специалист работал в сборной Бельгии с 2016 по 2022 год. На ЧМ-2018 его команда заняла третье место. На мировом первенстве в Катаре бельгийцы не смогли выйти в плей-офф турнира, после этого Мартинес объявил о том, что покидает пост главного тренера команды.

Источник: https://www.abola.pt/nnh/2023-01-09/selecao-ser-campeao-da-europa-claro-ha-que-sonhar-muito-alto/971681
Футбол
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что стоит за заявлением Хабиба об уходе из ММА. Мы все выяснили
Главные скандалы года. Интервью Роналду, братские разборки Погба и издевательства Мартинеса над Мбаппе
В Ненецком автономном округе упал самолет Ан-2 с пассажирами
В Японии указали на ухудшение отношений между ВСУ и Зеленским
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
В России продлили программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Бенфики»: «Эта история закрыта. Энцо Фернандес остается нашим игроком»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости