Главный тренер «Актобе» Парфенов заявил, что клуб не интересовался Глушаковым
Главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфенов рассказал, что с ним никто не связывался по поводу трансфера российского полузащитника Дениса Глушакова.
«Актобе» рассматривал кандидатуру Глушакова? Со мной на этот счет никто не общался», — цитирует Парфенова Metaratings.kz.
12 февраля 37-летний Глушаков покинул сборы «Ростова».
30 января Глушаков и костромской «Спартак» расторгли договор по взаимному согласию. В клубе сообщили, что у футболиста «назревает предложение от клуба лигой выше».
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