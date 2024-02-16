Главный тренер «Актобе» Парфенов заявил, что клуб не интересовался Глушаковым

Главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфенов рассказал, что с ним никто не связывался по поводу трансфера российского полузащитника Дениса Глушакова.

«Актобе» рассматривал кандидатуру Глушакова? Со мной на этот счет никто не общался», — цитирует Парфенова Metaratings.kz.

12 февраля 37-летний Глушаков покинул сборы «Ростова».

30 января Глушаков и костромской «Спартак» расторгли договор по взаимному согласию. В клубе сообщили, что у футболиста «назревает предложение от клуба лигой выше».