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16 февраля, 19:40

Главный тренер «Актобе» Парфенов заявил, что клуб не интересовался Глушаковым

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфенов рассказал, что с ним никто не связывался по поводу трансфера российского полузащитника Дениса Глушакова.

«Актобе» рассматривал кандидатуру Глушакова? Со мной на этот счет никто не общался», — цитирует Парфенова Metaratings.kz.

12 февраля 37-летний Глушаков покинул сборы «Ростова».

30 января Глушаков и костромской «Спартак» расторгли договор по взаимному согласию. В клубе сообщили, что у футболиста «назревает предложение от клуба лигой выше».

Источник: https://metaratings.ru/news/glavnyi-trener-aktobe-parfyonov-so-mnoi-po-povodu-glushakova-nikto-ne-obshalsya-334675/
Денис Глушаков
ФК Актобе
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