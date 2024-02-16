Парфенов рассказал об общих чертах «Актобе» и «Спартака»

Главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфенов рассказал, что думает о московском «Спартак».

«Я в курсе, что болельщики обеих команд тесно общаются друг с другом. Поэтому мы в курсе всех традиций. Знаем многих игроков, которые когда-то играли за обе «красно-белые» команды: Сидельников, Головской, Косолапов и другие», — заявил Парфенов Metaratings.kz.

1 декабря «Актобе» объявил о подписании контракта с Парфеновым.

Соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2023/24.