Гасилин — о Кокорине: «Пацаны, не кайфуйте, пока ничего не сделали! Не повторяйте ошибок»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин считает, что форвард «Ариса» Александр Кокорин реализовал свой футбольный потенциал только на половину.

«Мы до сих пор с Саней общаемся. Он крутой футболист, но свой потенциал реализовал лишь на 50 процентов. Он любил покайфовать, потусить. Это многих подводит. Пацаны, пожалуйста, не кайфуйте, пока ничего не сделали! Не повторяйте ошибок», — приводит Sport24 слова Гасилина.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В текущем сезоне он провел 26 матчей за кипрский клуб, отметился 11 голами и 6 результативными передачами.