Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:27

8-летний российский вратарь Раманов может перейти в академию сербской «Ягодины»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

8-летний игрок академии «Спартак Юниор» Эмиль Раманов может присоединиться к академии сербского клуба «Ягодина».

Юный футболист занимается в группе Дмитрия Ананко и лично работает с Александром Филимоновым. Недавно ребенок прошел молодежный футбольный лагерь в Сербии и привлек внимание клуба «Ягодина». Работу юного россиянина оценил тренер академии «Ягодины» Саша Йевтич.

«В соцсетях я случайно наткнулся на Эмиля, сразу заметил его талант и способности. Его рефлексы, скорость и координация показали мне, что у него есть потенциал стать отличным вратарем. Потом мы связались с Эмилем и по согласованию с его родителями решили, что он приедет в Сербию и проведет несколько тренировок в нашей академии вратарей в «Ягодине». Я считаю, что каждый тренер хотел бы видеть Эмиля в своей академии», — приводит слова Йевтича Metaratings.ru.

Отмечается, что в 8-летнем Раманове также заинтересован самый титулованный клуб Сербии «Црвена звезда».

Источник: https://metaratings.ru/news/8-letnii-rossiiskii-vratar-ramanov-mozhet-pereiti-v-akademiyu-serbskoi-yagodiny-v-igroke-takzhe-zainteresovana-crvena-zvezda-245861/
Футбол
ФК Црвена Звезда
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Непомнящий сыграл вничью с Дином в 11-й партии матча за звание чемпиона мира
Шведского экспериментатора травили судьи. Но он все равно изменил прыжки с трамплина
WP узнала о разработке Киевом плана атаки на Москву 24 февраля
Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 60 бойцов «Грузинского легиона»
Экс-главу КНБ Казахстана приговорили к 18 годам лишения свободы
В Испании эксгумировали тело основателя фашистского движения
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гасилин — о Кокорине: «Пацаны, не кайфуйте, пока ничего не сделали! Не повторяйте ошибок»
Новости
RSS RSS
Все новости