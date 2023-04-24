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Сегодня, 09:17

Агент Ондуа ответил, продолжит ли футболист карьеру в России

Алина Савинова
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Бенджамен Жандон, агент камерунского полузащитника Гаэля Ондуа, заявил, что пока нет определенности с будущим клубом футболиста.

«Пока не знаем, продолжит ли Гаэль карьеру в России. Мы не можем обсуждать трансферы и переговоры на данном этапе», — приводит «РБ Спорт» слова Жандона.

После чемпионата мира Ондуа покинул «Ганновер». В текущем сезоне он провел только два матча в составе немецкого клуба.

27-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и имеет российское гражданство.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-ondua-poka-ne-znaem-prodolzhit-li-gae-l-kar-eru-v-rossii/
Гаэль Ондуа
Футбол
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