Агент Ондуа ответил, продолжит ли футболист карьеру в России

Бенджамен Жандон, агент камерунского полузащитника Гаэля Ондуа, заявил, что пока нет определенности с будущим клубом футболиста.

«Пока не знаем, продолжит ли Гаэль карьеру в России. Мы не можем обсуждать трансферы и переговоры на данном этапе», — приводит «РБ Спорт» слова Жандона.

После чемпионата мира Ондуа покинул «Ганновер». В текущем сезоне он провел только два матча в составе немецкого клуба.

27-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и имеет российское гражданство.