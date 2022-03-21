Крыховяк сыграл вчера за АЕК. Но он только сегодня отзаявлен «Краснодаром». Как такое может быть?

Сыгравший вчера матч за АЕК Крыховяк только сегодня был отзаявлен «Краснодаром»

32-летний полузащитник Гжегож Крыховяк вчера, 20 марта, провел первый матч за АЕК — он сыграл все 90 минут во встрече чемпионата Греции с ПАОК (0:1). При этом он только сегодня был отзаявлен из «Краснодара». Такая информация содержится на сайте Российской премьер-лиги.

В таком случае как его мог заявить АЕК для выступления за эту команду, и почему Крыховяку разрешили выйти на поле?

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