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Сегодня, 15:55

Овермарс займет пост технического директора «Антверпена»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс получит должность в «Антверпене». Он займет пост технического директора бельгийского клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Овермарс уже находится в Бельгии для завершения переговоров и подписания контракта.

В феврале 2022-го менеджера уволили из «Аякса» за неуместные сообщения интимного характера, которые он отправлял нескольким коллегам-женщинам в течение длительного периода времени.

Марк Овермарс
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