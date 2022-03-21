Овермарс займет пост технического директора «Антверпена»

Бывший спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс получит должность в «Антверпене». Он займет пост технического директора бельгийского клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Овермарс уже находится в Бельгии для завершения переговоров и подписания контракта.

В феврале 2022-го менеджера уволили из «Аякса» за неуместные сообщения интимного характера, которые он отправлял нескольким коллегам-женщинам в течение длительного периода времени.