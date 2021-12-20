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«Фенербахче» расстался с главным тренером

21:20
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«Фенербахче» 20 декабря на официальном сайте объявил, что Витор Перрейра покинул пост главного тренера клуба.

53-летний специалист пришел в «Фенер» летом этого года. Контракт был подписан на два сезона, до лета 2023 года.

Напомним, Перейра уже работал тренером «канареек» с 2015 по 2016 год.

После 17 туров команда занимает пятое место в чемпионате Турции, набрав 28 очков. От лидирующего «Трабзонспора» «Фенербахче» отстает на 14 очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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