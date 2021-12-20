«Хотелось создать нечто подобное, что делается в Европе и Северной Америке». Глава Gold Star о развитии МЛС

Глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн рассказал о перспективах развития североамериканского футбольного рынка.

«Наше агентство Gold Star Sports Management более года назад вышло на российский футбольный рынок, — сказал Мильштейн «СЭ». — Мы сразу наняли скаутов, которые просматривают разные регионы России. Наше агентство выбирает от 5 до 10 самых перспективных молодых парней по каждому возрасту. Все понимают, где находится российский футбол. Хотелось создать нечто подобное, что делается в Европе и в Северной Америке. На данный момент в агентстве Gold Star подписано более 20 молодых перспективных футболистов. Сейчас в футболе мы делаем тоже самое, что и в хоккее на протяжении многих лет. Создаем условия для роста футболистов — изучение иностранных языков, правильное питание, психология, работа над имиджем. Это не очень характерно для агентств, особенно в России. К примеру, Савелий Никифоров, наш клиент, уже попал на обложку мирового бренда спортивной одежды. Gold Star берет ребят в маленьком возрасте и помогаем им стать профессионалами мирового уровня. Наше агентство работает на перспективу. Надеюсь, что помимо нас будут конкуренты, которые будут развивать ребят, как футбольные агентства. У каждого нашего игрока есть финансовая дисциплина и финансовый план, разработанный топовыми банкирами мира».

Мильштейн также отметил, что за последние годы в МЛС сильно изменилась финансовая ситуация.

«Еще 10 лет назад МЛС была лигой, куда переходили студенты, где денег не хватало даже на покупку кроссовок. Сейчас зарплаты выходят на совсем другой уровень. Плюс ко всему, чемпионат мира будет в США. Вся страна готовится к этому. Бюджеты поднимаются, цены растут. Несколько миллионов долларов — это другие деньги сейчас, а не так, как было раньше. Почему в МЛС нет массового потока игроков из России? Во-первых, США работает с прицелом на популяризацию спорта после 2026 года. Вкладываются деньги, чтобы развивать этот вид спорта. МЛС интересуют молодые и перспективные футболисты из России и Европы, которые к чемпионату мира выйдут на праймовую форму. Нашему агентству предлагали представлять многих игроков из России в США. Во-вторых, проблема в том, что весь американский футбол сейчас работает на 2025-2030 годы. Движение нашего агентства — развитие молодых футболистов. Огромная проблема для российских футболистов — адаптация в новой среде, коммуникация внутри команды. Они попадают в новую среду, где не могут общаться с партнерами, тренерами. Мы стараемся привить им важность образования, тренировок и правильного стиля жизни», — добавил Мильштейн.