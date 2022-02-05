«Фенербахче» дома проиграл «Башакшехиру»

«Истанбул Башакшехир» на выезде обыграл «Фенербахче» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Турции.

Единственный мяч на 61-й минуте забил Беркай Озджан. Обе команды имеют в атаке по 37 очков. «Башакшехир» занимает пятое место, «Фенербахче» — шестое. Лидирует «Трабозноспор» (57 очков), который ранее обыграл «Касымпашу» (1:0).

Чемпионат Турции. Суперлига

24-й тур

«Фенербахче» — «Истанбул Башакшехир» — 0:1 (0:0)

Гол: Озджан, 61

«Трабзонспор» — «Касымпаша» — 1:0 (0:0)

Гол: Вишча, 6