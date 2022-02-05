«Фенербахче» дома проиграл «Башакшехиру»
«Истанбул Башакшехир» на выезде обыграл «Фенербахче» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Турции.
Единственный мяч на 61-й минуте забил Беркай Озджан. Обе команды имеют в атаке по 37 очков. «Башакшехир» занимает пятое место, «Фенербахче» — шестое. Лидирует «Трабозноспор» (57 очков), который ранее обыграл «Касымпашу» (1:0).
Чемпионат Турции. Суперлига
24-й тур
«Фенербахче» — «Истанбул Башакшехир» — 0:1 (0:0)
Гол: Озджан, 61
«Трабзонспор» — «Касымпаша» — 1:0 (0:0)
Гол: Вишча, 6
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