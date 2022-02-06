Чалов попал в стартовый состав «Базеля» на матч против «Сьона»
Чалов дебютирует за «Базель» в матче против «Сьона»
Федор Чалов дебютирует за «Базель» в матче 20-го тура чемпионата Швейцарии против «Сьона».
Российский форвард, который перешел в швейцарскую команду из ЦСКА на правах аренды до конца нынешнего сезона, попал в стартовый состав.
??? ?? // #FCBSIO— FC Basel 1893 ?? (@FC_Basel_en) February 6, 2022
Your ??? team for this afternoon's visit of FC Sion! ?? ?#FCBasel1893 #MirSinBasel pic.twitter.com/BXYVwYNe3m
В сезоне-2021/22 на счету Чалова 3 гола и 5 результативных передач в 18 матчах за ЦСКА.
Матч «Базель» — «Сьон» состоится сегодня, 6 февраля. Начало встречи — в 16.15 (мск).
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