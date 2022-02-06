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Сегодня, 15:17

Чалов попал в стартовый состав «Базеля» на матч против «Сьона»

Чалов дебютирует за «Базель» в матче против «Сьона»
Иван Торопцев
Корреспондент

Федор Чалов дебютирует за «Базель» в матче 20-го тура чемпионата Швейцарии против «Сьона».

Российский форвард, который перешел в швейцарскую команду из ЦСКА на правах аренды до конца нынешнего сезона, попал в стартовый состав.

В сезоне-2021/22 на счету Чалова 3 гола и 5 результативных передач в 18 матчах за ЦСКА.

Матч «Базель» — «Сьон» состоится сегодня, 6 февраля. Начало встречи — в 16.15 (мск).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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П1

28%

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Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
Федор Чалов
Футбол
ФК Базель
ФК Сьон
0
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