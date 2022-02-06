Чалов попал в стартовый состав «Базеля» на матч против «Сьона»

Чалов дебютирует за «Базель» в матче против «Сьона»

Федор Чалов дебютирует за «Базель» в матче 20-го тура чемпионата Швейцарии против «Сьона».

Российский форвард, который перешел в швейцарскую команду из ЦСКА на правах аренды до конца нынешнего сезона, попал в стартовый состав.

В сезоне-2021/22 на счету Чалова 3 гола и 5 результативных передач в 18 матчах за ЦСКА.

Матч «Базель» — «Сьон» состоится сегодня, 6 февраля. Начало встречи — в 16.15 (мск).