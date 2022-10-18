Эмоции Игуаина после последнего матча в карьере

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин провел последний матч в карьере.

18 октября «Интер Майами» уступил со счетом 0:3 «Нью-Йорк Сити» в плей-офф Кубка MLS. Для 34-летнего игрока этот матч стал последним в профессиональной карьере.

Twitter-аккаунт лиги опубликовал фотографии и видео с эмоциями Игуаина после данного события.

Эмоции Игуаина после последнего матча в карьере. МЛС, Фото Twitter

What an incredible career ?



An emotional Gonzalo Higuain after playing his final game. ?? pic.twitter.com/m99OiDKkun — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2022

За свою карьеру Игуаин выступал за «Ривер Плейт», «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Челси».