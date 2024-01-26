Экс-руководитель российских судей обвинен в злоупотреблении властью

Бывший заместитель руководителя департамента судейства РФС Йоуни Хютия, который до работы в России несколько лет был председателем судейского комитета федерации футбола Финляндии, а теперь выполняет там функции инспектора, вместе с еще двумя известными финскими рефери Маттиасом Гестраниусом (инструктор арбитров) и Петтери Кари (глава судейского комитета) обвиняется в злоупотреблении властью, травле, кумовстве, дискриминации, принуждении к употреблению алкоголя и харассменте по отношению к рефери женского пола. Главным образом претензии адресованы Гестраниусу.

Об этом написала крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat, сообщив о серьезнейших проблемах в мире местного судейства. Оно утверждает, что они существовали не один год. А футбольная федерация, по словам ее генерального секретаря Марко Касагранде, проводит внутреннее расследование и пытается во всем разобраться. Хютия, Кари и Гестраниус отвергли все обвинения.

Йоуни Хютия входил в департамент судейства РФС с октября 2021 года по апрель 2022 года. В его обязанности входило обучение судей, назначения на матчи и инструктирование.