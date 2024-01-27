Кубок Африки: расписание матчей 27 января и где смотреть трансляции
Нигерия сыграет с Камеруном в 1/8 финала Кубка Африки 27 января
27 января в Кот-д'Ивуаре пройдут два матча 1/8 финала Кубка Африки по футболу. Публикуем расписание и трансляции игр, которые состоятся в субботу на Кубке африканских наций. Время начала — московское.
Расписание и трансляции матчей Кубка Африки по футболу 27 января
20.00. Ангола — Намибия
Онлайн-трансляция
23.00. Нигерия — Камерун
Онлайн-трансляция
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Финал турнира пройдет в Абиджане 11 февраля.
В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.
Кубок Африки — основная информация: даты и участники, где смотреть трансляции матчей
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