Кубок Африки: расписание матчей 27 января и где смотреть трансляции

27 января в Кот-д'Ивуаре пройдут два матча 1/8 финала Кубка Африки по футболу. Публикуем расписание и трансляции игр, которые состоятся в субботу на Кубке африканских наций. Время начала — московское.

Расписание и трансляции матчей Кубка Африки по футболу 27 января

20.00. Ангола — Намибия

Онлайн-трансляция

23.00. Нигерия — Камерун

Онлайн-трансляция

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Финал турнира пройдет в Абиджане 11 февраля.

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

Кубок Африки — основная информация: даты и участники, где смотреть трансляции матчей