Лука Джорджевич стал игроком датского клуба «Вайле»
21:30
Датский клуб «Вайле» на официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Лукой Джорджевичем.
Джорджевич в 2012 году перебрался в Россию, подписав контракт с «Зенитом». В течение семи лет он уходил из санкт-петербургского клуба в аренду в «Твенте», «Сампдорию», «Понферрадину» и тульский «Арсенал». В 2019 году перешел в «Локомотив», однако не сумел закрепиться там из-за травмы. 8 июня «Локомотив» объявил о расторжении контракта с футболистом.
Минувший сезон 27-летний черногорец провел в тульском «Арсенале», в составе которого сыграл 14 матчей в РПЛ, отметившись двумя забитыми мячами.
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