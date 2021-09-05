Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Лука Джорджевич стал игроком датского клуба «Вайле»

21:30
Лука Джорджевич. Фото ФК «Вайле».
Лука Джорджевич. Фото ФК «Вайле».
Теги:

Датский клуб «Вайле» на официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Лукой Джорджевичем.

Джорджевич в 2012 году перебрался в Россию, подписав контракт с «Зенитом». В течение семи лет он уходил из санкт-петербургского клуба в аренду в «Твенте», «Сампдорию», «Понферрадину» и тульский «Арсенал». В 2019 году перешел в «Локомотив», однако не сумел закрепиться там из-за травмы. 8 июня «Локомотив» объявил о расторжении контракта с футболистом.

Минувший сезон 27-летний черногорец провел в тульском «Арсенале», в составе которого сыграл 14 матчей в РПЛ, отметившись двумя забитыми мячами.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Бразилия — Аргентина: смотреть прямую трансляцию матча отбора ЧМ-2022
Племянница Трампа рассказала о его отношении к мнению Путина
Как транзит Марса через Деву в сентябре изменит жизнь
Два мальчика умерли, просидев 9 часов в запертой машине на солнцепеке
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
1
Офсайд