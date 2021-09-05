Лука Джорджевич стал игроком датского клуба «Вайле»

Датский клуб «Вайле» на официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Лукой Джорджевичем.

Джорджевич в 2012 году перебрался в Россию, подписав контракт с «Зенитом». В течение семи лет он уходил из санкт-петербургского клуба в аренду в «Твенте», «Сампдорию», «Понферрадину» и тульский «Арсенал». В 2019 году перешел в «Локомотив», однако не сумел закрепиться там из-за травмы. 8 июня «Локомотив» объявил о расторжении контракта с футболистом.

Минувший сезон 27-летний черногорец провел в тульском «Арсенале», в составе которого сыграл 14 матчей в РПЛ, отметившись двумя забитыми мячами.