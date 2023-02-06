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Сегодня, 10:47

Экс-футболист «Локомотива» Мариу — самый результативный хавбек сезона-2022/23 в европейских чемпионатах

Виталий Косик
Корреспондент
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Жоау Мариу.
Фото Reuters

Бывший полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, который на данный момент выступает в «Бенфике», является самым результативным хавбеком текущего сезона в топ-10 лигах Европы, сообщает PortugueseSoccer.com.

В текущем сезоне португалец провел за «орлов» 19 матчей, забил 12 голов и отдал четыре результативных передачи, что является лучшим показателем среди полузащитников в европейских чемпионатах.

Его команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 53 очка за 20 матчей.

30-летний португалец выступал в «Локомотиве» с августа 2019 по июль 2020 года на правах аренды из «Интера». За московскую команду он сыграл в сумме 22 матча, забил один гол и отдал семь результативных передач.

Жоау Мариу
РПЛ
ФК Бенфика
ФК Локомотив (Москва)
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