Экс-футболист «Барселоны» Паулиньо продолжит карьеру в Саудовской Аравии

«Аль-Ахли» объявил о переходе экс-полузащитника «Барселоны» Паулиньо. 32-летний бразилец пополнил клуб из Саудовской Аравии в статусе свободного агента.

Паулиньо выступал за «Барселону» с августа 2017 года по январь 2019 года. 20 июня стало известно, что хавбек покинул «Гуанчжоу Эвергранд» и стал свободным агентом.

В минувшем сезоне бразилец провел 14 матчей за китайский «Гуанчжоу», в которых забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.