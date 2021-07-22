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Экс-футболист «Барселоны» Паулиньо продолжит карьеру в Саудовской Аравии

20:30
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«Аль-Ахли» объявил о переходе экс-полузащитника «Барселоны» Паулиньо. 32-летний бразилец пополнил клуб из Саудовской Аравии в статусе свободного агента.

Паулиньо выступал за «Барселону» с августа 2017 года по январь 2019 года. 20 июня стало известно, что хавбек покинул «Гуанчжоу Эвергранд» и стал свободным агентом.

В минувшем сезоне бразилец провел 14 матчей за китайский «Гуанчжоу», в которых забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/ALAHLI_FCEN/status/1418242591146000385

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