В «Антальяспоре» рассказали, почему решили продлить контракт с Кудряшовым
20:57
Член правления «Антальяспора» Сезгин Озер объяснил, почему клуб решил продлить контракт с российским защитником Федором Кудряшовым. Новое соглашение рассчитано по схеме «1+1».
«Мы довольны Кудряшовым. Ему очень нравится команда и город, защитник принял наше выгодное предложение. Желаю удачи и ему, и всему нашему клубу», — цитирует Озера пресс-служба.
В прошлом сезоне Кудряшов провел 42 матча за клуб во всех турнирах и результативными действиями не отличался.
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