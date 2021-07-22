В «Антальяспоре» рассказали, почему решили продлить контракт с Кудряшовым

Член правления «Антальяспора» Сезгин Озер объяснил, почему клуб решил продлить контракт с российским защитником Федором Кудряшовым. Новое соглашение рассчитано по схеме «1+1».

«Мы довольны Кудряшовым. Ему очень нравится команда и город, защитник принял наше выгодное предложение. Желаю удачи и ему, и всему нашему клубу», — цитирует Озера пресс-служба.

В прошлом сезоне Кудряшов провел 42 матча за клуб во всех турнирах и результативными действиями не отличался.