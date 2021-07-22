Федор Кудряшов продлил контракт с «Антальяспором» по схеме «1+1»

Российский защитник Федор Кудряшов продлил контракт с «Антальяспором», сообщает официальный сайт турецкого клуба. Новое соглашение 34-летний россиянин подписал по системе «1+1».

В прошлом сезоне Кудряшов провел 42 матча за клуб во всех турнирах и результативными действиями не отличался.

Кудряшов стал игроком турецкого клуба зимой 2020 года, перейдя из «Сочи».