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Федор Кудряшов продлил контракт с «Антальяспором» по схеме «1+1»

18:56
Федор Кудряшов. Фото Instagram
Федор Кудряшов. Фото Instagram
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Российский защитник Федор Кудряшов продлил контракт с «Антальяспором», сообщает официальный сайт турецкого клуба. Новое соглашение 34-летний россиянин подписал по системе «1+1».

В прошлом сезоне Кудряшов провел 42 матча за клуб во всех турнирах и результативными действиями не отличался.

Кудряшов стал игроком турецкого клуба зимой 2020 года, перейдя из «Сочи».

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Иван Шитик все материалы автора

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