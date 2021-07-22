Федор Кудряшов продлил контракт с «Антальяспором» по схеме «1+1»
18:56
Российский защитник Федор Кудряшов продлил контракт с «Антальяспором», сообщает официальный сайт турецкого клуба. Новое соглашение 34-летний россиянин подписал по системе «1+1».
В прошлом сезоне Кудряшов провел 42 матча за клуб во всех турнирах и результативными действиями не отличался.
Кудряшов стал игроком турецкого клуба зимой 2020 года, перейдя из «Сочи».
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