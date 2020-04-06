Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш поговорил со своей собакой на русском, а потом напугал ее
Бывший нападающий «Спартака» ныне выступающий за «Порту» Зе Луиш показал в своем Instagram, как проводит время на карантине из-за коронавируса.
Футболист опубликовал видео, на котором он спросил у собаки по-русски: «Как дела?», а потом напугал ее пылесосом.
April 6, 2020
По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 288 372 человек, умерших — 70 482, выздоровевших — 270 249. По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек. По этой причине отменены практически все соревнования, а спортсмены находятся дома на самоизоляции.
Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте