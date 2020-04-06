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Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш поговорил со своей собакой на русском, а потом напугал ее

17:24
Зе Луиш. Фото Instagram
Зе Луиш. Фото Instagram
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Бывший нападающий «Спартака» ныне выступающий за «Порту» Зе Луиш показал в своем Instagram, как проводит время на карантине из-за коронавируса.

Футболист опубликовал видео, на котором он спросил у собаки по-русски: «Как дела?», а потом напугал ее пылесосом.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 288 372 человек, умерших — 70 482, выздоровевших — 270 249. По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек. По этой причине отменены практически все соревнования, а спортсмены находятся дома на самоизоляции.

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