Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш поговорил со своей собакой на русском, а потом напугал ее

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 288 372 человек, умерших — 70 482, выздоровевших — 270 249. По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек. По этой причине отменены практически все соревнования, а спортсмены находятся дома на самоизоляции.