Кириченко: «На данный момент, сборная России точно не сильнее Ирана»

Дмитрий Кириченко, который был в штабе Курбана Бердыева в иранском «Тракторе», оценил работу в Иране.

«В футбольном плане ничего специфического в Иране нет. Я не сказал бы, что там что-то отличается от других стран, от того же Казахстана. Скажу, что иранская нация физически сильная, очень много быстрых, сильных и высоких игроков. Матчи местной лиги проходят достаточно интенсивно. Сборная Россия почувствовала это на себе. На данный момент, сборная России точно не сильнее Ирана. Не только там Азмун есть. Много игроков, которые играют за рубежом, кто-то выступает даже в топ-лиге», — сказал Кириченко «СЭ».

Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо» 9 июля. Кириченко работал вместе с Бердыевым в «Ростове», «Сочи», «Кайрате» и «Тракторе».

«Динамо» занимает девятое место в первой лиге после трех туров.