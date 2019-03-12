Дэвид Бекхэм и его ужасная статуя. Даже над Роналду так не издевались

Ведущий американского шоу The Late Late Show Джеймс Корден подшутил над бывшим футболистом сборной Англии Дэвидом Бекхэмом.

2 марта возле стадиона команды "Лос-Анджелес Гэлакси" состоялось открытие памятника в честь Дэвида. За пару дней до мероприятия бывшего футболиста должны были пригласить на предварительный показ статуи.

Джеймс Корден воспользовался этой ситуацией и подшутил над англичанином: комик организовал презентацию памятника, который был абсолютно не похож на Бекхэма. Вышло даже жестче, чем с реальным бюстом Криштиану Роналду на его родной Мадейре.

"Лос-Анджелес Гэлакси" открыл памятник в честь Бекхэма

В Египте появилась нелепая статуя Мохамеда Салаха. Она даже круче бюста Криштиану Роналду