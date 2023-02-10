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Сегодня, 16:05

Деменко заявил, что Роналду будет сложнее проявить себя в Саудовской Аравии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко высказался о покере форварда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в матче против «Аль-Вахды» (4:0).

«Мне кажется, в таких чемпионатах даже сложнее себя проявлять. Роналду — однозначно, звезда мирового уровня, к нему пристальное внимание. Все-таки когда ты играешь в командах уровня «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед», класс футболистов выше, и в какой-то степени легче выстроить взаимопонимание. А здесь — наоборот, сложнее. Никто не спорит, что уровень чемпионата чуть слабее, но играть там, поверьте, намного сложнее, чем в командах высокого уровня. Все зависит от партнеров, какой бы футболист ни был. В «Ювентусе» Роналду забивал, и вся команда играла. А в «МЮ» что-то у него не пошло, хотя начал он очень здорово. От тренера многое зависит, почему там и произошел конфликт — по большому счету такой же, как у него затем случился с главным тренером сборной Португалии», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в декабре 2022 года, с того момента он провел за команду три игры и забил пять мячей.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/10/19711495.shtml?updated
Криштиану Роналду
Максим Деменко
Футбол
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