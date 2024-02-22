«Аль-Иттихад» на своем поле сыграет с узбекистанским «Навбахором» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов АФК в четверг, 22 февраля. Игра состоится на стадионе «Спортивный город имени короля Абдаллы» в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В России трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Старт», необходимо подключить платную подписку. Также следить за встречами Лиги чемпионов АФК в нашей стране можно с помощью платных онлайн-платформ Okko и «Кинопоиск».

В Казахстане матч «Аль-Иттихад» — «Навбахор» можно посмотреть на сайте телеканала Sport Plus Qazaqstan.

Первая игра 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов завершилась вничью — 0:0.