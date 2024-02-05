As: Алвес не пришел к соглашению с потерпевшей в деле об изнасиловании

Адвокаты бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса не пришли к соглашению с прокуратурой и потерпевшей в деле об изнасиловании, утверждает As.

Защитники подсудимого не смогли сократить срок тюремного заключения, но договорились со стороной обвинения о сумме компенсации за принесенный ущерб. Слушания будут продолжены и завершатся 7 февраля.

Прокуратура добивается для 40-летнего бразильца девятилетнего тюремного заключения и требует, чтобы он выплатил предполагаемой жертве 150 тысяч евро в качестве компенсации.

20 января 2023 года стало известно, что Алвес задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. С того момента он находится в заключении. Сам Алвес отрицал обвинения в своей адрес и неоднократно менял показания по делу.

Алвес в ходе карьеры выступал за «Байю», «Севилью», «Барселону», «Ювентус», «ПСЖ» и «Сан-Паулу». Его последним клубом стал мексиканский «Пумас», который расторг контракт с футболистом, когда ему были предъявлены обвинения в изнасиловании.