12:52 16 декабря | ФУТБОЛ — Зарубежные

Число клубов в MLS планируется увеличить до 28

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Комиссар MLS Дон Гарбер заявил о планах по расширению числа участников лиги. Он выразил надежду, что число клубов увеличится до 28 в ближайшие годы.

– Мы с нетерпением ждем рассмотрения заявок на участие в MLS. Это состоится в ближайшие месяцы, после чего пройдут встречи с владельцами франшиз, – цитирует Sky Sports Гарбера. – Я по-прежнему очень хочу, чтобы у нас появился клуб "Майами Юнайтед". Это расширит охват нашей лиги на юг. Мы многое вложили в этот проект.

В 2016 году в MLS играли 20 клубов, уже известно, что в следующем сезоне их будет 22 за счет появления "Миннесоты Юнайтед" и "Атланты Юнайтед".

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