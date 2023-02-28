Чернышов заявил, что отношение к россиянам в Сербии не поменялось

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал об отношении сербов к россиянам.

«В Сербии всегда было хорошее отношение к нашим людям. Сербы всегда говорили, что мы братья и что вера у нас одна и положение в мире тоже. Они считают, что мы должны быть ближе друг к другу. Я уехал отсюда в 2021 году, но за это время отношение совершенно не изменилось. У меня здесь много знакомых и друзей, но пока нет возможности их повидать. Сначала я занимался поиском квартиры и ждал возвращение команды со сборов, а затем окунулся с головой в работу. В выходной день я бываю в районе, где живу. Здесь много баров и ресторанов, в которых можно вкусно поесть и посмотреть хороший европейский футбол. Российский чемпионат, к сожалению, нет возможности смотреть — его здесь не показывают», — приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

Чернышов возглавил «Раднички», которые выступают в Первой Лиге Сербии. Ранее российский специалист работал в «Спартаке» из Суботицы.